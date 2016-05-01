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Поиск плагинов WordPress

Тема в разделе: WordPress

 Solobon

Просмотров: 8095

Ответов: 37

Автор: Kkv

18-12-2019
Поиск плагинов joomla

Тема в разделе: Joomla

 Solobon

Просмотров: 2188

Ответов: 7

Автор: methiou

28-11-2019
About plugins (JOOMLA)

Тема в разделе: Joomla

 liverpool

Просмотров: 653

Ответов: 0

Автор: liverpool

21-11-2019
Vii Engine доступ к админ-панели управления

Тема в разделе: CMS социальных сетей

 dimarius

Просмотров: 438

Ответов: 0

Автор: dimarius

17-11-2019

BeDrive v2.1.3 - скрипт хостинга файлов
BeDrive v2.1.3 - скрипт хостинга файлов
BeDrive - позволяет создать свой собственный автономный хостинг обмена файлами в течение нескольких минут без знания кодирования. Он имеет впечатляющий набор функций, таких как у Dropbox или Google Drive.
YouTransfer v1.0 - скрипт для обмена файлами на основе облака
YouTransfer v1.0 - скрипт для обмена файлами на основе облака
YouTransfer - скрипт для обмена файлами на основе облака, который вы можете запускать как свой собственный бизнес. Посетители будут заходить на ваш сайт, загружать свои файлы в облачное хранилище и смогут отправлять уникальную ссылку для общего доступа своим получателям для загрузки из любой точки
Droppy v2.0.9 - скрипт хостинга файлов
Droppy v2.0.9 - скрипт хостинга файлов
Droppy - это онлайн система обмена файлами. Вы можете отправлять файлы через электронную почту или скопировать ссылку и поделиться ею с кем хотите. Файлы будут уничтожены после определенного времени и не могут быть восстановлены. Если это важный файл можно заблокировать его с помощью пароля и
UpDown v1.3 - скрипт обмена файлами
UpDown v1.3 - скрипт обмена файлами
UpDown - это замечательный PHP-скрипт для скачивания и загрузки любых типов файлов, например, фильмов, приложений, игр, mp4, mp3, html, jpg, png, gif, форматируют все типы файлов. здесь поддерживаются. Это очень удобно для любого пользователя. У него есть неограниченный общий доступ к файлам и
Yetishare File Hosting Script v4.5.3 - скрипт хостинга файлов
Yetishare File Hosting Script v4.5.3 - скрипт хостинга файлов
YetiShare - Скрипт файлового хостинга - загрузка и отдача файлов пользователем. Скрипт может загружать сразу несколько файлов и сохранить их навсегда на этом сайте. Если вы используете FireFox или Chrome, вы можете просто перетащить файлы, чтобы начать загрузку. Мы предоставим Вам все необходимые
FileBear v1.7 - скрипт файлообменника
FileBear v1.7 - скрипт файлообменника
FileBear - это скрипт для обмена файлами, которое подходит для большинства целей. Это позволяет вам обмениваться файлами с друзьями, коллегами, использовать его как личную платформу хранения файлов или даже предоставлять премиум-функции своим клиентам.
ZipFileMe v2.5.1 - безопасный и простой обмен файлами
ZipFileMe v2.5.1 - безопасный и простой обмен файлами
ZipFile - это скрипт для размещения и обмена файлами. Вы можете использовать этот скрипт для безопасного размещения ваших файлов на популярных сервисах хостинга файлов или на вашем собственном сервере и делиться ими, добавив адрес электронной почты или ссылку.
Simple File Sharer v3.30 - скрипт хостинга файлов
Simple File Sharer v3.30 - скрипт хостинга файлов
Simple File Sharer - позволяет запускать собственную службу для хранения и обмена файлами. Возможности: загрузка и совместное использование отдельных файлов, загрузка и совместное использование нескольких файлов, перетащить или просто выбрать файл(ы), автозагрузка, индикаторы прогресса, обмен
ImgHosting v1.3 - система хранения изображений
ImgHosting v1.3 - система хранения изображений
ImgHosting - система хранения изображений - быстрый и простой хостинг изображений. Сервис идеально подходит для быстрого и надежного размещения изображений для форумов, блогов и веб-сайтов. Простой дизайн, удобные клиенты, прямые ссылки на фотографии.
Filex v1.2 - хостинг файлов с истечением срока действия файлов
Filex v1.2 - хостинг файлов с истечением срока действия файлов
Filex - это система PHP, предназначенная для того, чтобы пользователи могли загружать файлы на ваш сервер и выбирать, когда срок действия файла истекает, а также они могут защитить его паролем.
uCloud 1.5.1 - скрипт хостинга файлов
uCloud 1.5.1 - скрипт хостинга файлов
uCloud - является безопасным, быстрым, простым и интуитивно понятным движком для создания хостинга файлов, который позволяет компаниям или частным лицам загрузить, управлять и делиться своими файлами в интернете
zFiles v1.5 Nulled - скрипт хостинга файлов
zFiles v1.5 Nulled - скрипт хостинга файлов
zFiles - скрипт хостинга файлов, который позволяет посетителям и пользователям загружать несколько файлов одновременно. Также можете обмениваться файлами с определенными пользователями или создать публичную ссылку для всех.
FileGator v5.0
FileGator v5.0
FileGator является мощным PHP скриптом файлового менеджера и AJAX загрузчика.
XFilesharing v2.5 Pro Rus - скрипт файлообменника
XFilesharing v2.5 Pro Rus - скрипт файлообменника
XFilesharing - скрипт файлообменника
Pixel v2.0 Rus - скрипт хостинга файлов
Pixel v2.0 Rus - скрипт хостинга файлов
Используя Pixel - вы можете создать свой собственный сайт, где пользователи смогут загружать файлы PSD, Zip и любой другой графический файл с вашего сайта.
CloudShare v1.6 - скрипт хостинга файлов
CloudShare v1.6 - скрипт хостинга файлов
CloudShare - является безопасным, быстрым, простым движком для создания хостинга файлов, который позволяет компаниям или частным лицам загрузить, управлять и делиться своими файлами в интернете
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