Droppy - это онлайн система обмена файлами. Вы можете отправлять файлы через электронную почту или скопировать ссылку и поделиться ею с кем хотите. Файлы будут уничтожены после определенного времени и не могут быть восстановлены. Если это важный файл можно заблокировать его с помощью пароля и