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BeDrive - позволяет создать свой собственный автономный хостинг обмена файлами в течение нескольких минут без знания кодирования. Он имеет впечатляющий набор функций, таких как у Dropbox или Google Drive.
YouTransfer - скрипт для обмена файлами на основе облака, который вы можете запускать как свой собственный бизнес. Посетители будут заходить на ваш сайт, загружать свои файлы в облачное хранилище и смогут отправлять уникальную ссылку для общего доступа своим получателям для загрузки из любой точки
Droppy - это онлайн система обмена файлами. Вы можете отправлять файлы через электронную почту или скопировать ссылку и поделиться ею с кем хотите. Файлы будут уничтожены после определенного времени и не могут быть восстановлены. Если это важный файл можно заблокировать его с помощью пароля и
UpDown - это замечательный PHP-скрипт для скачивания и загрузки любых типов файлов, например, фильмов, приложений, игр, mp4, mp3, html, jpg, png, gif, форматируют все типы файлов. здесь поддерживаются. Это очень удобно для любого пользователя. У него есть неограниченный общий доступ к файлам и
YetiShare - Скрипт файлового хостинга - загрузка и отдача файлов пользователем. Скрипт может загружать сразу несколько файлов и сохранить их навсегда на этом сайте. Если вы используете FireFox или Chrome, вы можете просто перетащить файлы, чтобы начать загрузку. Мы предоставим Вам все необходимые
FileBear - это скрипт для обмена файлами, которое подходит для большинства целей. Это позволяет вам обмениваться файлами с друзьями, коллегами, использовать его как личную платформу хранения файлов или даже предоставлять премиум-функции своим клиентам.
ZipFile - это скрипт для размещения и обмена файлами. Вы можете использовать этот скрипт для безопасного размещения ваших файлов на популярных сервисах хостинга файлов или на вашем собственном сервере и делиться ими, добавив адрес электронной почты или ссылку.
Simple File Sharer - позволяет запускать собственную службу для хранения и обмена файлами. Возможности: загрузка и совместное использование отдельных файлов, загрузка и совместное использование нескольких файлов, перетащить или просто выбрать файл(ы), автозагрузка, индикаторы прогресса, обмен
ImgHosting - система хранения изображений - быстрый и простой хостинг изображений. Сервис идеально подходит для быстрого и надежного размещения изображений для форумов, блогов и веб-сайтов. Простой дизайн, удобные клиенты, прямые ссылки на фотографии.
Filex - это система PHP, предназначенная для того, чтобы пользователи могли загружать файлы на ваш сервер и выбирать, когда срок действия файла истекает, а также они могут защитить его паролем.
uCloud - является безопасным, быстрым, простым и интуитивно понятным движком для создания хостинга файлов, который позволяет компаниям или частным лицам загрузить, управлять и делиться своими файлами в интернете
zFiles - скрипт хостинга файлов, который позволяет посетителям и пользователям загружать несколько файлов одновременно. Также можете обмениваться файлами с определенными пользователями или создать публичную ссылку для всех.
Используя Pixel - вы можете создать свой собственный сайт, где пользователи смогут загружать файлы PSD, Zip и любой другой графический файл с вашего сайта.
CloudShare - является безопасным, быстрым, простым движком для создания хостинга файлов, который позволяет компаниям или частным лицам загрузить, управлять и делиться своими файлами в интернете
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